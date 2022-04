Haus gestürmt: Schwere Vorwürfe nach Cobra-Einsatz

Cobra-Beamte drangen allerdings auch in ein Einfamilienhaus ein, dessen Bewohner offenbar nichts mit organisierter Kriminalität zu tun haben. Die Hausbesitzerin berichtete von den Szenen, die sich im Zuge des Polizeieinsatzes im Gebäude abgespielt haben sollen. So schilderte sie gegenüber dem ORF NÖ, dass sieben schwerbewaffnete Polizisten in der Früh an die Tür des Objekts gehämmert und diese danach aufgebrochen hätten. Die Beamten hätten ihr befohlen, sich auf den Boden zu legen, anschließend sei das Erdgeschoß durchsucht worden.