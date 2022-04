Olympia-Held: „Im Flüchtlingslager fehlte uns nix“

Aber auch seine bewegte Lebensgeschichte ist Thema im Gespräch. Borchashvili, der bei Olympia 2024 in Paris mit seinen beiden Brüdern antreten will, kam mit seiner Familie 2004 als Flüchtling nach Österreich. Heute sagt er ganz offen: „Im Flüchtlingslager hat uns nichts gefehlt.“ Seine ganze Story und wie er Gold in Paris in Angriff nehmen will, sehen und hören Sie hier im Video.