Neue Petition übergeben: Kranke Kinder im Fokus

„Glücklich ist, wer in Tirol nur einen Skihaxen hat“, sagte die Psychologin Irene Labner, Initiatorin einer Petition zur Verbesserung der psychischen Gesundheitsvorsorge von Kindern und Jugendlichen in Tirol bei der Übergabe an die Politik am Freitag. Viele Kinder und Jugendliche leiden - wie mehrfach berichtet - psychisch, sie haben Depressionen, einige Selbstmordgedanken. Ärztliche Hilfe ist aber schwer zu bekommen, auf einen Therapieplatz müssen sie teilweise vier Monate warten.