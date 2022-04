„Hair Frosting“ ist der neue und coole Farbtrend

Der Name „Hair Frosting“ verrät schon, was diese Färbetechnik so besonders macht. Ähnlich wie ein winterlicher Frost auf dunkler Erde erzeugt diese Technik nämlich richtig schöne Facetten im Haar. Denn durch den kühlen Farbton, der danach die Mähne durchzieht, ergibt sich ein stärkerer Kontrast. Außerdem zaubern die Strähnchen optisch mehr Volumen ins Haar. Bei Locken wirkt der neue Färbetrend übrigens sehr natürlich, bei glattem Haar kommt der „frostige“ Look noch besser zur Geltung.