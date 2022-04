„Ihr habt gute Trainer - das passt am besten“

In Österreich entscheiden auch die Landespräsidenten mit - ist so ein System für Sie noch zeitgemäß?

Ein Landesfürst steht nicht in der Verantwortung. Der ÖFB sollte ein kleines Gremium um Peter Schöttel einbeziehen. Er hat die Kompetenz. In Deutschland legt auch Oliver Bierhoff seine drei Kandidaten vor, mit allem Für und Wider. Aber abstimmen sollte nur, wer in der Verantwortung steht.