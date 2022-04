Das sind unsere Film- und Serientipps der Woche

„The Gilded Age“: Downtown Abbey in New York

Mit der Historienserie „The Gilded Age“ kopiert sich Julian Fellowes einmal mehr selbst. Seine Fans werden begeistert sein. Der Macher des Welthits „Downton Abbey“, siedelt dieses Mal seine Skandälchen Ende des 19. Jahrhunderts im aufstrebenden New York an. Das ist auch schon der einzige Unterschied - schon bei der Titelmusik fühlt man sich sofort an den englischen Vorgänger erinnert. Doch warum auch ein Erfolgsrezept ändern, das so wunderbar funktioniert hat? „The Gilded Age“ ist bewährte leichte Unterhaltung sowie ein Augenschmaus.