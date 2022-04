Corona: Zahl der Todesfälle nach oben korrigiert!

Ein Drittel mehr Todesfälle in Tirol

Die Nachmeldungen verteilen sich jedenfalls nicht gleichmäßig über die neun Bundesländer. Besonders stark unterschätzt wurde die Zahl der Corona-Toten laut einer der APA vorliegenden Aufschlüsselung der 3412 Fälle in Tirol. Hier war man bisher (Stand Dienstag) von 926 Todesfällen ausgegangen, tatsächlich waren es aber ein Drittel mehr. In Niederösterreich schienen drei von zehn Todesfällen bisher nicht in der Statistik auf (922 Nachmeldungen). In Kärnten wurde ein Viertel der Todesfälle nachgemeldet (321).