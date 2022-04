Wirte sehen im Wiener schützenswertes Kulturgut

Nicht alle Wirte kochen auf derselben Wellenlänge

Die Geschäftsführerin von Zirkelwirt, Zwettler’s und Co. in der Stadt regt zum Umdenken an: „Wir müssen vom Fleisch als Massenware wegkommen. Ich weiß, ich rede gegen das eigene Geschäft. Aber es wäre besser, im Monat einmal weniger essen zu gehen, dafür einen fairen Preis zu zahlen!“