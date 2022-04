Steirer filmte nackte Kinder am Strand in Kroatien

Pornobilder bei „Recherche“ gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung in Graz wurden zwar keine Aufnahmen aus Kroatien entdeckt, aber einschlägige Dateien mit Kinderporno-Bildern. Diese habe sein Mandant nur im Zuge einer Recherche gefunden, so der Verteidiger. In seiner eigenen Familie habe es Missbrauchsfälle gegeben. „Das war für ihn eine Aufarbeitung.“ Das wollte Richterin Julia Riffel nicht verstehen: „Diese Art der Vergangenheitsbewältigung ist in keiner Weise nachvollziehbar. Das glaubt ihnen kein Mensch.“ Die Verurteilung ist nicht rechtskräftig.