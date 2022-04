Attensam entschuldigt sich für „Abschaum“-Sager

„Möchte mich zutiefst entschuldigen“

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien etwa taten viele ihren Ärger über den „Abschaum“-Sager kund. Dienstagmittag meldete sich Oliver Attensam nach dem verbalen Missgriff selbst via Aussendung zu Wort. „Ich möchte mich zutiefst für die Verwendung des Begriffs ,Abschaum‘ entschuldigen“, erklärte Attensam. „Dieses Wording spiegelt in keiner Weise meine Einstellung gegenüber Mitarbeitenden und Arbeitssuchenden wider - ich entschuldige mich bei all jenen Menschen, die sich durch diese Wortwahl angegriffen fühlen.“