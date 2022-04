Paukenschlag! Ried trennt sich von Ibertsberger

Nur ein Sieg in den letzten sieben Spielen, der daraus resultierende Absturz in der Qualifikationsgruppe und der Aufstand der Fans nach dem Last-Minute-Ko am Samstag gegen WSG Tirol - das war zu viel für die Ried-Bosse. Trainer Robert Ibertsberger musste nach nur elf Partien und einem Punkteschnitt von 1,36 auf der Trainerbank der Innviertler noch vor dem Cup-Finale am 1. Mai gegen Red Bull Salzburg gehen.