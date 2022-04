Roma versetzt Napoli Rückschlag im Titelkampf

SSC Napoli hat im Titelrennen der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter an Boden verloren. Nach der Heimniederlage gegen Fiorentina vergangene Woche kam das Team von Trainer Luciano Spalletti am Montag in der 33. Runde der Serie A im „Stadio Diego Armando Maradona“ gegen die AS Roma nur zu einem 1:1.