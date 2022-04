„Drehen uns in einer Spirale“

Salzburgs Kindergartenpädagogen sind stark belastet, teils pfeifen sie aus dem letzten Loch. In der Stadt Salzburg drohen im Herbst sogar Gruppenschließungen, weil es zu wenig Betreuer gibt. Bis zu 200 Kinder könnten deshalb keinen Platz bekommen. In der Landeshauptstadt soll ein neues Gehaltsschema die Pädagogen anlocken. Die Attraktivität des Arbeitsplatzes dürfte ein zentrales Thema sein. Da tun sich die Landgemeinden etwas leichter, die meist nur ein oder zwei Einrichtungen am Laufen halten müssen.