Vorhang auf für die luftreinigenden Pflanzen

Wie wichtig Grünflächen für eine Stadt sein können, haben wir am eigenen Leib erfahren. Man braucht ja nicht sehr weit zu fahren, nur bis Sopron, wenn man sehen will, wie die Natur zerstört wird. In den Großstädten sind Bäume besonders wichtig. Nicht nur wegen des Schattens, den sie spenden, sondern auch aufgrund ihrer luftreinigenden Funktion. So in etwa funktioniert es auch mit den luftfiltrierenden Pflanzen zu Hause.