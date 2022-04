111 Alpintote in Österreichs Bergwelt

Immer mehr Menschen zieht es in ihrer Freizeit hinaus in die Berge. Noch nie zuvor waren so viele draußen unterwegs, trotzdem sind die Unfallzahlen auf einem konstanten Niveau geblieben. Jeder Unfall in Österreichs Bergen wird von der Alpinpolizei dokumentiert. Halbjährlich werden die so gesammelten Daten vom Kuratorium für Alpine Sicherheit ausgewertet, das jetzt die ersten Daten vom Winter 2021/22 veröffentlichte. Demnach starben im vergangenen Winter 111 Menschen in Österreichs Bergen. Zwischen dem 1. November 2021 und dem 3. April 2022 wurden 4.345 Alpinunfälle mit 6716 Verunfallten aufgenommen.