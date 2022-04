„The Kardashians“: Ein Imperium kehrt zurück

Sie hätten es nicht nötig, doch können es nicht lassen: Mit „The Kardashians“ ist ein Familien-Imperium zurück - serienreif aufbereitet, um einmal mehr tief blicken zu lassen. Nach 14 Jahren, 280 Folgen in 20 Staffeln von „Keeping Up With The Kardashians“ (E! Entertainment ) startet ein neues Reality-Format ab 14. April bei dem Streaming-Anbieter Disney+.