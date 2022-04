Bettler bekamen Hunde, um netter zu wirken

Am 6. April um 6 Uhr in der Früh klickten in Bad Hall, Deutschland, Ungarn und Rumänien jeweils für einen „Bettler-Boss“ die Handschellen. In Oberösterreich machte sich ein 22-jähriger Rumäne gemeinsam mit seiner schwangeren Ehefrau ein schönes Leben. „Nachdem sein Vater, das damalige Banden-Oberhaupt, bei einem Verkehrsunfall in Deutschland ums Leben gekommen war, führte der Sohn die ,Geschäfte’ weiter. Im Juli 2021 ist er mit drei Bettlern nach Bad Hall gekommen“, schildert ein Sachbearbeiter des Landeskriminalamts. In Deutschland hielt der Onkel des 22-Jährigen das „Geschäft“ am Laufen.