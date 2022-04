Europas Fußballer des Jahres kämpft gegen Russen

Elfmeter im Finale verschossen

Belanow begann seine Karriere bei Mannschaften in Odessa und spielte später für den Hauptstadt-Klub Dynamo Kiew. Im Finale der EM 1988 verlor er mit der Sowjetunion gegen die Niederlande (0:2) und verschoss einen Elfmeter. 1989 wechselte er als erster sowjetischer Nationalspieler in die deutsche Bundesliga. Nach eineinhalb Jahren in Mönchengladbach spielte er ab 1991 für den Zweitligisten Braunschweig.