Grüne fordern, alle Wölfe in Tirol zu besendern

Im Tiroler Dauerthema „Problemwolf“ haben die Grünen vor der heurigen Almsaison gefordert, dass alle Wölfe besendert werden. „Jeder Wolf, der über den Brenner lugt, muss besendert werden“, sagte Klubobmann Gebi Mair am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Und kritisierte dahingehend auch den Koalitionspartner in Person von LHStv. und Agrarlandesrat Josef Geisler (ÖVP). Denn in Sachen Besendern sei in der Vergangenheit „zu wenig passiert“, so Mair.