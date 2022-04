Endlich! Erstes Rennen für Olympia-Heldin Lobnig

Saisonplan steht fest

In zwei Wochen steigt die österreichische Kleinboot-Meisterschaft in Linz, am 27. Mai der erste Weltcup in Belgrad. Richtig cool: Erstmals wird Magda bei der prestigeträchtigen Henley-Royal-Regatta in London starten - dafür lässt sie den Posen-Weltcup aus.