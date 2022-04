Starköchin Haya Molcho schafft neue Genussmomente

Das Besondere an den Gerichten: Der Thermomix kocht die Speisen fast wie von selbst. „Orientalische Rezepte, wie etwa Zwiebelschnecken mit Manchego oder Quinoa-Linsen Mujaddara mit karamellisierten Zwiebeln bestehen aus sehr vielen Komponenten, insbesondere Gewürzen. Während man dabei am Herd ewig stehen und umrühren muss, übernimmt der Thermomix diese Arbeit. Selbst Hummus wird unglaublich cremig und zerschmilzt nur so im Mund“, erklärt Rezeptentwicklerin Monika Wokurek.