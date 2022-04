Filmisches Aufbegehren gegen „richtige“ Absichten

„Der Blick auf die Kinoleinwand passiert immer aus der Gegenwart heraus“, betonten die Intendanten in ihrer gemeinsamen Eröffnungsrede. Und so werden einem heuer „unweigerlich Kriegsbilder aus der Ukraine in den Sinn kommen“. Dass die Diagonale in Krisenzeiten stattfindet, ist ja dank Pandemie, Umweltkatastrophen und nun auch diesem Krieg schon Gewohnheit, den Ruf, dass Kunst politisch sein müsse, sehen die beiden dennoch ambivalent.