Nebengebäude in Stockenboi von Flammen zerstört

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstag gegen 21 Uhr ein Nebengebäude einer 33-jährigen Frau in Ziebl, Gemeinde Stockenboi, in Brand. Der 48-jährige Nachbar bemerkte dies und alarmierte sofort die Feuerwehr. Das Nebengebäude brannte vollständig aus.