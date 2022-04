Alkolenker stürzte 40 Meter ab - von Baum gebremst

Fataler Unfall am frühen Samstagabend in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel): Ein 44-jähriger Autolenker kam von der Straße ab, durchbrach die Leitschiene und stürzte rund 40 Meter über einen Abhang. Ein Baum verhinderte wohl einen weiteren Absturz. Der Einheimische erlitt Verletzungen - er soll stark betrunken gewesen sein.