Abgekürzter Rundumblick auf unsere Nachbarn

Hier in Tirol ist Stabilität in der Regierung angesagt und auch in der Volkspartei. Die größte Sorge von LH Platter scheint derzeit, dass ihm seine Stellvertreterin Ingrid Felipe, grüner Garant für Stabilität in der Regierung, früher als vor der geplanten Landtagswahl 2023 abhanden kommt. Glücklich, wer in Zeiten wie diesen solche Sorgen hat.