Teuerungswelle hat die Steiermark fest im Griff

Bei der steirischen Schuldnerberatung schlägt sich die aktuelle Krise noch nicht deutlich nieder, diese Entwicklung komme verzögert an, erklärt deren Geschäftsführer Christof Lösch, betont aber: “Wenn man sich schon Geld leihen muss, um den Alltag zu bewältigen, kann man sich an uns wenden. Wir bieten auch vorsorgliche Beratung an."