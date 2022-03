Mit neuem Schülerheim geht LLA Imst in die Moderne

„Wir platzen aus allen Nähten“, beschrieb der Direktor der LLA Imst, Thomas Moritz, den Ist-Stand der LLA Imst nicht ohne Stolz. Allerdings ist die Unterbringung der Internatsschüler in Drei- und Vierbettzimmern mit Gemeinschaftsbad nicht mehr zeitgemäß. Schon längst wird an einer modernen Lösung gebastelt. Am Mittwoch erfolgte nun der offizielle Spatenstich für den Um- und Aufbau des Burschenwohnheimes, den sich auch LHStv. Josef Geisler persönlich nicht nehmen ließ. Aus dem ursprünglichen Ausbau des Dachbodens ist ein 11-Millionen-Projekt geworden.