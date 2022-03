Sein Vierbeiner „Carlo“ als Honsaks Antreiber

Der Offensivmann vom deutschen Zweitligisten Darmstadt war in der Länderspielpause erstmals seit Weihnachten in Österreich, besuchte mit Freundin Sophie deren Eltern in Salzburg - mit an Bord war natürlich auch Hund “Carlo„. Der beim 60-Minuten-Lauf das Tempo vorgab, kaum zu bremsen war: “Ich wollte mich danach einfach nur erholen, doch er wollte unbedingt noch eine Einheit mit dem Ball abspulen und treibt mich dadurch ständig an„, zwinkert der 25-Jährige.