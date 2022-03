Letztes Foda-Training ohne Lindner und Gregoritsch

Im WM-Playoff am Donnerstag gegen Wales (1:2) war Lindner noch im Tor gestanden. Nach einer soliden Leistung in Cardiff hatte der FC-Basel-Routinier gute Karten, auch in Fodas Abschiedsspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Schottland aufgeboten zu werden. Nun könnte er von Watford-Reservist Daniel Bachmann, bei Foda im Vorjahr erste Wahl, ersetzt werden.