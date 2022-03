Landesrätin zum zweiten Mal mit Corona infiziert

In dieser Woche sollen die Infektionszahlen laut Hochrechnungen der Experten „spürbar zurückgehen“. Freilich sind die Werte aber immer noch auf hohem Niveau. Insgesamt 5736 Corona-Fälle wurden am Montag in Niederösterreich neu bekannt. Und fest steht: Unter jenen Fällen, die am Dienstag eingemeldet werden, ist auch der positive PCR-Test der Gesundheitslandesrätin.