„Nicht nur aufrüsten, sondern richtig aufrüsten“

1,5% des BIP als Wehrbudget wurde vom Chef des Generalstabs gefordert, die Frau Bundesministerin steht dahinter, selbstverständlich auch ich als Militärkommandant. Meine Wünsche für Salzburg bestehen darin, dass wir nicht aufrüsten, sondern endlich ordentlich ausrüsten, die bestehende Organisation so ausstatten, dass sie umfangreich einsatzbereit ist. Dazu gehört erstens genug und gut ausgebildetes Personal, das im Bundesheer einen attraktiven Arbeitgeber sieht – dabei haben wir gerade in Salzburg aufgrund des zivilen Arbeitsmarktes mit dem hohen Lohnniveau erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehört zweitens Material und Infrastruktur – hier ist der Investitionsstau am Größten, die Herbeiführung eines zeitgemäßen Zustandes erfordert den höchsten Aufwand. Und dazu gehört drittens Ausbildungszeit, die wieder zu gewinnen ist, durch Wiedereinführung des acht-monatigen Grundwehrdienstes mit den verpflichteten Truppenübungen und die Reduzierung der Einsatzbelastung, insbesondere durch Beendigung der jahrzehntelangen Assistenzen für die Polizei.