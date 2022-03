Energiekosten-Streit zwischen Krieg und Corona

Endlich ein Thema, das die Etikette „Aktuelle Stunde“ auch verdient: Im Landtag in St. Pölten wurde am Donnerstag über den explosionsartigen Anstieg der Energiekosten in den letzten Wochen debattiert. Die Parteien heizten sich dabei aber vor allem gegenseitig ein - wer konkrete Lösungen erwartet hatte, wurde herb enttäuscht...