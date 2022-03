Anrainer-Protest wegen Hundetraining bei Siedlung

Ein Hundeabrichteplatz in unmittelbarer Siedlungsnähe sorgt in Stockerau in Niederösterreich gehörig für Wirbel. Während eine Anrainerin massive Lärmbelästigung durch die Vierbeiner erwartet und daher eine Unterschriftenliste gegen das Projekt initiiert hat, musste der Betreiber bereits Anzeige erstatten. Er sei massiv bedroht worden.