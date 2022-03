Payer: „Wir gewinnen“, egal mit welchem Goalie

Vor 17 Jahren gewann Österreich in Cardiff gegen Wales mit 2:0 - von diesem Ergebnis träumen die rot-weiß-roten Fußballfans auch heute! Denn das würde bedeuten, dass David Alaba und Co. im Play-off-Finale zur WM 2022 stehen, im Juni nur noch ein Sieg gegen Schottland oder die Ukraine fehlt, damit wir erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei sind. Ex-Teamtorhüter Helge Payer erinnert sich an seine Glanzleistung von 2005 und was er der Foda-Truppe heute zutraut…