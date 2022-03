Stimmung dreht sich in Richtung Windräder

Dass in Salzburg noch immer kein Windrad existiert, ist der negativen Stimmung in den vergangenen zwanzig Jahren geschuldet. Der Klimawandel, die Energieabhängigkeit mit den steigenden Energiepreisen und auch die modernere Technik lassen die Stimmung nun umschlagen. Der Thalgauer Bürgermeister Johann Grubinger (ÖVP) hat sich, wie berichtet, als Erster aus der Deckung gewagt und offen über den Wunsch nach einer Windkraftanlage in seiner Gemeinde gesprochen. „Es kann nicht sein, dass wir zwar auf erneuerbare Energie setzen, die Windräder dann aber nur in der Ferne stehen dürfen“, sagt der Thalgauer Ortschef.