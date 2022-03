Bale gegen den ÖFB trotz Geheimnis um „Wehweh“ fit

Der walisische Teamchef Rob Page hat Bedenken über die Fitness seines Stars Gareth Bale weggewischt. Dass der Offensivmann am Wochenende bei Real Madrid wegen einer Verletzung nicht einmal im Kader stand, soll im Duell mit Österreich im WM-Play-off keine Rolle spielen. „Ich bin nicht beunruhigt. Er hatte jetzt zwei gute Trainingstage. Er ist fit“, sagte Page am Tag vor dem Spiel in Cardiff. Was Bale nun genau plagte, blieb jedoch ein Geheimnis.