Victim Blaming: Wenn aus Opfern Täter werden

Wenn es zu einer Straftat kommt, stellt sich schnell die Frage: Wer ist schuldig? Eigentlich sollte die Antwort ganz eindeutig sein: die Person, die die Tat ausgeführt hat - sprich: der Täter oder die Täterin. Gerade bei Sexualdelikten oder in Fällen von häuslicher Gewalt suchen viele Menschen allerdings die Schuld beim Opfer: Was hatte er/sie zu dem Zeitpunkt an? Wie viel wurde vorher getrunken? Will die Person vielleicht nur Aufmerksamkeit? Bei diesen Fragen handelt es sich ganz eindeutig um das so genannte Victim Blaming. Was das genau ist, wieso dieses „Phänomen“ so gefährlich ist und inwiefern man es vermeiden könnte erklärt Rechtsanwältin Mag. Sonja Aziz in dieser Folge von „Wie gibt’s das?!“ mit Annie Müller Martínez.