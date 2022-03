Stich nach Skepsis: Kimmich gegen Corona geimpft

Kimmich hatte im Oktober des Vorjahres bestätigt, dass er noch ungeimpft sei. Er sprach von „ein paar Bedenken - gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“. Daraufhin gab es viel Kritik am 27-Jährigen. Kimmich schloss eine Impfung jedoch nicht grundsätzlich aus. Es sei „sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse“.