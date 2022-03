Rapidler Marco Grüll ist „Fußballer des Jahres“!

Die nächste Etappe seines steilen Aufstiegs. Im Winter 2018 stürmte Grüll noch für St. Johann, dritte Liga, verdiente sein Geld bei der Post. Eine Akademie sah er nie, erst in Ried wurde er zum Profi, in Hütteldorf Teamspieler. Im Herbst stand Grüll dreimal in Franco Fodas Startelf, ist auch in Cardiff eine Alternative. „Ich wäre bereit. Es wird kampfbetont, die Waliser sind richtig robust, es wird ein Fight.“ Das liegt dem dynamischen, unbekümmerten Flügelstürmer. „Der Teamchef entscheidet, wir haben ja sehr viel Qualität, Legionäre, die in großen Ligen abliefern.“