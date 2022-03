Zehn Jahre vom Gletscher zum Meer

Ich zähle ja selbst zu den Glücklichen, die bereits die Chance hatten, den gesamten Alpe Adria Trail von der spektakulären Kaiser Franz Josefs Höhe unterhalb des Großglockners bis ins kleine Dörfchen Muggia an der Adria zu wandern. Obwohl schon länger her - genauer gesagt zehn Jahre - erinnere ich mich immer wieder gerne zurück. Vor allem sind es die vielen unglaublichen Bekanntschaften und die verschiedenen Momente am Wegesrand, wie etwa die erfrischende Abkühlung in der türkisfarbenen Soča oder die spontane Weinverkostung in der friulanischen Weinregion Collio, weswegen ich sogar einen ganzen Tag länger für den Alpe Adria Trail gebraucht habe. Deshalb verstehe ich nur zu gut, warum sich immer mehr Menschen auf den Weg machen, um diese einzigartige landschaftliche und unglaubliche, kulturelle Vielfalt der Alpe Adria Region zu entdecken. Zuletzt fragte mich etwa Österreichs Umwelt- und Klimaschutz-Bundesministerin Leonore Gewessler nach Wandertipps. Die naturbewusste Steirerin und begeisterte Kärnten-Urlauberin hat nämlich schon einige Etappen am Alpe Adria Trail zurückgelegt und will heuer für sich den Kärnten-Teil des Alpe Adria Trails abschließen. Warum? Weil ihr das genussvolle Wandern und Entdecken einfach gefällt. Genau das ist der Alpe Adria Trail. Nicht vergessen, es müssen nicht alle 43 Etappen sein. Losgehen und sich vom Alpe Adria Raum begeistern lassen.