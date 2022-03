Pfarrgemeinderäte: Wahl mit geringerer Beteiligung

Die geringe Beteiligung an der Wahl führt man in der Diözese auf die Coronapandemie zurück. Von den 2400 Pfarrgemeinderäten sind 61,1 Prozent Frauen. Das endgültige Ergebnis der Wahl wird erst in zwei Wochen vorliegen. Die Amtsdauer der neuen Funktionäre beläuft sich auf fünf Jahre, also bis 2027.