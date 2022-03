Nächster Schalke-Sieg unter Trainer Mike Büskens

Auch mit dem ehemaligen Rapid-Coach Mike Büskens an der Seitenlinie bleibt der FC Schalke 04 an den Aufstiegsplätzen der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga dran. Am 54. Geburtstag des Interimstrainers schlugen die Königsblauen mit Tormann Martin Fraisl Hannover 96 am Samstag 2:1. Schalke holte in zwei Spielen unter dem Nachfolger des entlassenen Dimitrios Grammozis nun sechs Punkte und ist mit 47 Zählern in Reichweite des Top-Trios.