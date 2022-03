Zufluchtsort über den Dächern der Stadt Salzburg

Die 16 Ukrainer, darunter acht Kinder, die am Kapuzinerberg eine Unterkunft gefunden haben, bereichern den Klosteralltag: Lehrerin Nadiia, die mit ihren beiden Töchtern flüchtete (die „Krone“ berichtete) oder Studentin Matilda. Die 21-jährige Kiewerin ist erst vor wenigen Tagen in Salzburg angekommen. Sie wohnte zuerst bei Bekannten in Lehen, jetzt im Kloster am Kapuzinerberg. An Gott glaubt sie nicht, aber an so etwas wie Karma. „Ich weiß, dass wenn man Gutes tut, es auch irgendwann wieder zurückkommt“, sagt Matilda. Die Kapuziner und Bruder Hans leben dieses Credo.