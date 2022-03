Jugendliche am Limit: Wo bleibt die Hilfe?

Laut einer Studie der Donau-Universität Krems leidet mehr als jede*r zweite Jugendliche an einer depressiven Symptomatik und jede*r sechste denkt über Suizid nach! Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Lage noch stärker verschlechtert: Distance Learning, Lockdowns, die soziale Abschottung und Co. haben besonders den Jüngsten in der Gesellschaft zu schaffen gemacht. Das hat sich auch bei der Schülerin Laura Schuh von der Initiative „Gut, und selbst?“ bemerkbar gemacht. Nach zwei versuchten Suiziden musste sie während des ersten Lockdowns in eine Psychiatrie. Im Podcast mit Annie Müller Martínez bricht sie mit dem Tabu und spricht über ihre persönliche Geschichte. Ihre Mission: Bewusstsein schaffen, Betroffenen Mut machen und das Thema mentale Gesundheit normalisieren. Dafür setzt sie sich auch bei der Kampagne „Gut, und selbst?“ und dem Mental Health Jugendvolksbegehren ein.