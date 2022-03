Ab 17 Uhr LIVE: Die SV Ried fordert den SCR Altach

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten Altach könnte die SV Ried am Samstag (17 Uhr/ live bei sportkrone.at) frühzeitig fast alle Abstiegssorgen loswerden. Gewinnen die Oberösterreicher in der 2. Runde der Qualifikationsgruppe erstmals, beträgt der Abstand zu den schwach punktenden Altachern schon zehn Punkte. „Mit einer Niederlage würde Altach näher an uns heranrücken, mit einem Sieg hätten wir einen richtig guten Abstand zu ihnen“, weiß Ried-Trainer Robert Ibertsberger.