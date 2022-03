Grenzenlos durch die Alpe-Adria-Region

„Neben vielen tagelangen Touren habe ich 2000 Stunden vor dem Computer verbracht, um die einzelnen Etappen in die Online-Plattformen von outdooractive, alpenvereinaktiv und openstreetmap einzupflegen“, so der 77-Jährige, der zusätzlich noch 60 Anbindungen mit weiteren 1180 Kilometern und 41.000 Höhenmetern genauestens beschrieben hat. „Bis zum Sommer möchte ich das Projekt abgeschlossen haben, so habe ich es mit meiner Frau vereinbart. Es fehlen mir noch lediglich sechs Wandertage“, so Wulz, der schon jetzt für diese gewaltige Leistung mit der Ehrenmitgliedschaft im Alpenverein Klagenfurt ausgezeichnet wurde.