Lose Schraube riss Beifahrerin das Gesicht auf

Der filmreife Unfall passierte am Mittwoch um 13.08 Uhr auf der Welser Stadtautobahn. Ein Rumäne (47) fuhr mit seinem Sattelschlepper am rechten Fahrstreifen Richtung Haid. Dabei löste sich in der Mitte des Sattelaufliegers ein in Rumänien frisch montiertes Rad. Das Rad zerfiel in Einzelteile, Stahlfelge, Reifen und Schrauben lösten sich voneinander. Eine acht Zentimeter langer Schraube wurde quer über beide Fahrbahnen 15 bis 20 Meter weit gegen die Windschutzscheibe eines VW Golfs geschleudert, mit dem ein kroatischen Paar und dessen Tante (62) in Richtung Suben unterwegs war. Der zum lebensgefährlich gewordenen Geschoss gewordene Schraube durchschlug die Windschutzscheibe, riss der Beifahrerin die Wange bis unterhalb des Auges auf und zertrümmerte ihre Zähne.