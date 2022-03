LIVE ab 21 Uhr: Frankfurt trifft auf Betis Sevilla

Der Fehlstart nach der Winterpause ist abgehakt, der Blick bei Eintracht Frankfurt geht nach vorne. Drei Siege in Serie konnten das Selbstvertrauen des Teams von Trainer Oliver Glasner vor der entscheidenden Saisonphase enorm steigern. Nun wartet das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League daheim gegen Betis Sevilla, das erste Duell ging mit 2:1 an die Eintracht. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von den späten Achtelfinal-Rückspielen des heutigen Europa-League-Abends!