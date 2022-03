Bürgermeister wirft nach drei Jahren das Handtuch

Turbulente Tage in der Lokalpolitik in Gießhübl im Bezirk Mödling: Nach nur drei Jahren wirft Bürgermeister Helmut Kargl (ÖVP) das Handtuch. Das Amt nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch. Und Fraktionskollege Peter Lechner nutzt den bevorstehenden Umbruch, um sich ebenfalls aus dem Gemeinderat zurückzuziehen.