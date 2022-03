Barcas Aubameyang jetzt gleich gut wie Hans Krankl

Fünf Tore in den ersten sechs Liga-Einsätze: das gelang beim FC Barcelona nicht vielen Kickern - auch nicht Superstar Lionel Messi. Beim 4:0-Sieg über Osasuna schoss sich Pierre-Emerick Aubameyang in die Geschichtsbücher der Katalanen. Dort schließt er sich unter anderem auch Hans Krankl an.